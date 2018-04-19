Украинец включен в Зал славы мирового фигурного катания

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко включен в Зал славы мирового фигурного катания за большие заслуги и вклад в развитие этого вида спорта.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.

В официальном релизе американской организации "Музей мирового фигурного катания и Зал славы" отметили достижения украинского фигуриста, который завоевал также бронзовую награду Игр 1988 года, трижды был призером Чемпионатов мира, а в 1992 году поднялся на высшую ступень мирового подиума.

Напомним, что после завершения спортивной карьеры Виктор Петренко стал тренером, воспитал немало талантливых фигуристов. Он также является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания, занимаясь на этом посту координацией международной деятельности организации.

Ранее стало известно, что Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 года примет Минск, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).