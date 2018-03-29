Президент Белоруссии назвал сало "лучшим допингом" для спортсменов

Sergei GAPON / AFP

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами республики на играх в Пхенчхане посоветовал спортсменам в качестве "допинга" есть сало.

По мнению белорусского лидера, вопросы питания спортсменов не всегда правильно регулируются диетологами, тренеры также за этим не следят. "Как они будут выступать? Это же ненормально… Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое", — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.

"Нормальное питание для спортсменов — это вопрос номер один… Вот сало — это самый лучший белорусский допинг", — добавил президент.

Лукашенко поблагодарил белорусских спортсменов за успешное выступление на Играх-2018, вручил им государственные награды. Особую благодарность президент выразил паралимпийцам. "Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил", — отметил он.