Иранский телеканал подверг цензуре логотип "Ромы"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды "Рома" во время трансляции матча чемпионата Лиги чемпионов УЕФА, сообщает BBC.

В то время как команда "Барселоны" уверенно обыгрывала "Рому" в четвертьфинале Лиги чемпионов, телезрители третьего национального канала увидели эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.

На логотипе футбольного клуба "Рома" изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Ромула и Рема — легендарных братьев-основателей Рима.

Государственной телерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран" изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Пользователи социальных сетей язвили и подшучивали над цензурой.

Ранее сообщалось, что инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против итальянского ФК "Рома" за появление на трибунах стадиона команды символики самопровозглашенной ДНР, признанной в Украине террористической организацией.