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    Спорт

    Иранский телеканал подверг цензуре логотип "Ромы"

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    В Иране телезрители третьего национального канала увидели эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.
    Скриншот с видео
    BBC

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал подверг цензуре логотип итальянской футбольной команды "Рома" во время трансляции матча чемпионата Лиги чемпионов УЕФА, сообщает BBC.

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    В то время как команда "Барселоны" уверенно обыгрывала "Рому" в четвертьфинале Лиги чемпионов, телезрители третьего национального канала увидели эмблему итальянской футбольной команды, где сосцы волчицы оказались аккуратно размыты.

    На логотипе футбольного клуба "Рома" изображена Капитолийская волчица, вскармливающая двух младенцев Ромула и Рема — легендарных братьев-основателей Рима.

    Государственной телерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран" изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

    Пользователи социальных сетей язвили и подшучивали над цензурой.

    Ранее сообщалось, что инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против итальянского ФК "Рома" за появление на трибунах стадиона команды символики самопровозглашенной ДНР, признанной в Украине террористической организацией.

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