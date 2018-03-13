Известный украинский гимнаст получит паспорт РФ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинский гимнаст Олег Степко решил сменить гражданство.

Ранее, став чемпионом Европы, он перебрался в Азербайджан, которому выиграл бронзу на чемпионате мира.

Теперь он собирается стать гражданином России.

"Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт", – приводит СЭ слова личного тренера спортсмена Владимира Кочнева.

"После этого Олег планирует выступить на чемпионате России. Если он сможет показать себя, то почему бы и не претендовать на место в сборной России. Главное, чтобы он был нужен тренерам национальной команды", — отметил он.

Напомним, 23-летний Степко родился в Запорожье, он является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жайнеро – за Азербайджан. Сейчас тренируется в Новосибирске.

Как сообщалось ранее, украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах мира. Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт, говорится в исследовании.