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    Известный украинский гимнаст получит паспорт РФ

    (обновлено: )53151
    В 2012 году в Лондоне Степко выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жайнеро – за Азербайджан. Сейчас тренируется в Новосибирске.
    Олег Степко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинский гимнаст Олег Степко решил сменить гражданство.

    Елена Погребняк
    antydot.info
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    Ранее, став чемпионом Европы, он перебрался в Азербайджан, которому выиграл бронзу на чемпионате мира.

    Теперь он собирается стать гражданином России.

    "Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт", – приводит СЭ слова личного тренера спортсмена Владимира Кочнева.

    "После этого Олег планирует выступить на чемпионате России. Если он сможет показать себя, то почему бы и не претендовать на место в сборной России. Главное, чтобы он был нужен тренерам национальной команды", — отметил он.

    Напомним, 23-летний Степко родился в Запорожье, он является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жайнеро – за Азербайджан. Сейчас тренируется в Новосибирске.

    Как сообщалось ранее, украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах мира. Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт, говорится в исследовании.

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