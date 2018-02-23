От украинского гражданства отказались 24 тыс человек

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Из украинского гражданства с 2015 года вышли 24 тысячи людей, сообщила заместитель председателя Государственной миграционной службы (ГМС) Татьяна Никитина, пишут "Украинские новости".

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"Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тысячи граждан", – сообщила она.

По ее словам, такое большое количество граждан обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

В то же время она сказала, что зафиксировано уменьшение количества граждан, которые хотят вступить в гражданство Украины.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко в прошлом году принял в гражданство Украины 969 иностранцев, среди них больше всего сирийцев и россиян — 155 и 139 соответственно.