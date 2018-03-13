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    Украина завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018

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    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (102)

    (обновлено: )24420
    В медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 сборная Украины поднялась на второе место, сдвинув с этой позиции Россию. На сегодняшний день у украинской сборной 13 медалей Паралимпиады - 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.
    Оксана Шишкова
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    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Представительница женской сборной Украины Оксана Шишкова одержала на зимней Паралимпиаде-2018 в Южной Корее победу в соревнованиях по биатлону на 10 км среди участников с нарушениями зрения, говорится на сайте Игр.

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

    Таким образом, Шишкова принесла Украине пятую золотую медаль.

    Украинская биатлонистка больше двух минут выиграла у ближайшей преследовательницы. В этой же гонке украинка Ольга Прилуцкая стала четвертой.

    В медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 сборная Украины поднялась на второе место, сдвинув с этой позиции Россию. На сегодняшний день у украинской сборной 13 медалей Паралимпиады — 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

    Ранее сообщалось, что биатлонист Тарас Радь принес сборной Украины четвертую золотую награду на Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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