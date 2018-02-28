В МОК Украины прокомментировали восстановление прав олимпийцев РФ

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. Международный олимпийский комитет (МОК), восстановив членство Олимпийского комитета России (ОКР), сделал шаг навстречу России, теперь российская сторона должна наладить допинг-контроль в стране, заявил РИА Новости член МОК от Украины, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Борзов.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение временно отстранить ОКР, допустив российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), где они выступали под олимпийским флагом. В среду статус ОКР был восстановлен.

"В докладе Николь Хоеверц было сказано, что Россия без крупных замечаний выполнила требования, а две проваленных допинг-пробы (керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой) не были системной ошибкой. Было сказано, что после перепроверки всех проб с Олимпиады, если не будет проблем, ОКР будет восстановлен. Вот сейчас это и случилось. Общая оценка – Россия выполнила план, — сказал Борзов по телефону. – Сейчас вся активность будет на стороне России, чтобы ввести в строй РУСАДА".

"Но это не простая вещь. Ведь помимо общей допинговой проблемы, существует проблема, когда отдельные спортсмены по-партизански применяют препараты, и это негативно влияет на общую ситуацию, авторитет. Но пока МОК сделал второй шаг навстречу России, восстановив статус, первым был допуск до Олимпиады "чистых" спортсменов. Третий шаг уже должен быть со стороны России в сфере налаживания допинг-контроля", — продолжил он.

Борзов рассказал о некоторых проблемах негативного отношения к российским олимпийцам.

"На Олимпийских играх были некоторые факты негативного отношения между российскими спортсменами и остальными, что отрицательно влияло на олимпийский дух. Эта затянутая процедура, связанная с допингом в России, имела некоторые негативные последствия по отношению к российским спортсменам. Это частные вопросы, а не системная проблема. Но после такой ситуации все же возникло некоторое негативное отношение к российским спортсменам, что мне не очень нравится", — добавил Борзов.