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    Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира

    (обновлено: )332
    Украинец Далакян победил американца Брайана Вилория. Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде.
    Украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA
    Кадр из видео канала UkraineAtamansPRO

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, передает Спорт.ua.

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    Усик vs Бриедис. Боксеры провели "дуэль взглядов"

    Он победил американца Брайана Вилория. Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде.

    По данным сайта, в ходе поединка у украинца было преимущество, он быстрее американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите.

    В предпоследнем раунде американец получил серьезное рассечение после удара локтем и последний раунд провел с кровотечением, но выстоял до конца боя.

    Судьи единогласным решение отдали победу по очкам Артему Далакяну со счетом 118-110.

    Напомним, ранее украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик попал в десятку рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии World Boxing News.

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