Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, передает Спорт.ua.

Он победил американца Брайана Вилория. Бой за вакантный пояс чемпиона мира в наилегчайшем весе состоялся в американском Инглвуде.

По данным сайта, в ходе поединка у украинца было преимущество, он быстрее американца, больше наносил акцентированных ударов и хорошо работал в защите.

В предпоследнем раунде американец получил серьезное рассечение после удара локтем и последний раунд провел с кровотечением, но выстоял до конца боя.

Судьи единогласным решение отдали победу по очкам Артему Далакяну со счетом 118-110.

Напомним, ранее украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик попал в десятку рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии World Boxing News.