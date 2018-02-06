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    Британский боксер дисквалифицирован на два года за допинг

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    Отмечается, что 21-летний спортсмен сдал положительный допинг-тест в апреле 2017 года, в его организме был обнаружен запрещенный стероид.
    Бокс
    RIA News Владимир Кобзарь

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Британский боксер Мухаммед Али дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает агентство Рейтер.

    Али сдал положительный допинг-тест в апреле 2017 года. В организме 21-летнего боксера был обнаружен запрещенный стероид. В октябре Али был временно отстранен от всех соревнований.

    На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) в целом лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

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