Британский боксер дисквалифицирован на два года за допинг

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Британский боксер Мухаммед Али дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает агентство Рейтер.

Али сдал положительный допинг-тест в апреле 2017 года. В организме 21-летнего боксера был обнаружен запрещенный стероид. В октябре Али был временно отстранен от всех соревнований.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Али выбыл в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) в целом лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.