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    Футбольный союз Сербии подаст иск к УЕФА в связи с принятием Косово

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    Представители сербской власти подчеркнули, что вместе с подачей иска в Спортивный арбитражный суд в Лозанне Белград настаивает на неизменности устава УЕФА, согласно которому войти в футбольный союз могут только государства-члены ООН.
    Государственный флаг Сербии на посольстве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    БЕЛГРАД, 3 мая — РИА Новости Украина. Футбольный союз Сербии (ФСС) подаст иск против УЕФА в связи с принятием Косово в члены союза в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщили во вторник в Белграде министр молодежи и спорта Сербии Ваня Удовичич и директор канцелярии по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич.

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    Оба представителя сербской власти подчеркнули, что вместе с подачей иска в Спортивный арбитражный суд в Лозанне Белград настаивает на неизменности устава УЕФА, согласно которому войти в футбольный союз могут только государства-члены ООН.

    "У них есть иллюзия, что мы однажды перестанем бороться. А мы никогда не проиграем, пока боремся", — цитирует агентство Танюг Джурича. Он подчеркнул, что 11 государств, которые ранее поддержали независимость Косово, проголосовали против приема футбольной федерации края в УЕФА.

    "Используем все, включая личные контакты, чтобы это решение было аннулировано", — отметил Удовичич и добавил, что "сейчас ожидаются переговоры на самом высоком уровне по данному вопросу". Предположения о возможности бойкота Сербией международных соревнований с участием косовской команды министр спорта назвал несвоевременными.

    Ранее во вторник директор УЕФА по правовым вопросам Алистер Белл заявил, что союз не боится исков в CAS, поскольку "решение было принято демократическим путем".

    УЕФА во вторник на конгрессе организации в Будапеште принял Косово в члены союза. На заседании 28 стран отдали свои голоса за включение Косово, 24 — против, еще два голоса не были засчитаны.

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