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    УЕФА принял ряд поправок в свой устав на конгрессе

    (обновлено: )96
    Во вторник в Будапеште проходит 40-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Блок поправок получил одобрение большинства делегатов и вступает в силу немедленно.
    УЕФА
    wikipedia

    БУДАПЕШТ, 3 мая – Р-Спорт, Николай Рязанцев. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял ряд поправок, вносимых в устав организации для приведения его в соответствие с уставом ФИФА.

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    Во вторник в Будапеште проходит 40-й конгресс УЕФА. Блок поправок получил одобрение большинства делегатов и вступает в силу немедленно.

    "Исполком УЕФА предлагает незначительное число поправок для внесения в устав, — сказал в своем выступлении директор УЕФА по правовым вопросам Алистер Белл. — Все поправки по сути направлены на то, чтобы привести устав УЕФА в соответствие с уставом ФИФА. Поправки касаются 4 аспектов: чтобы увязать устав с новой терминологией, принятой уставом ФИФА, отразить положения нового устава ФИФА, что касается совета ФИФА, в котором будет 6 европейских представителей в совете, а также отразить требование о независимости членов УЕФА".

    Также по предложению Швейцарской футбольной ассоциации на отдельное голосование была вынесена поправка, которая должна обеспечить соответствие устава УЕФА как уставу ФИФА, так и положениям олимпийской хартии, касательно требований к членству в организации. По итогам голосования поправка не была принята, так как не набрала абсолютного большинства голосов (33 "за", 20 "против" и 1 воздержался).

    В апреле защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий был признан болельщиками игроком недели в Лиге Европы.

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