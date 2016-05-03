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    Конгресс УЕФА проголосовал за включение Косово в состав организации

    (обновлено: )11701
    Федерация футбола Косово (FFK) стала ее 55-м членом УЕФА. 28 стран отдали свои голоса за включение Косово в состав Союза, 24 - против, еще два голоса не были засчитаны.
    Эмблема УЕФА
    ru.uefa.org

    БУДАПЕШТ, 3 мая – Р-Спорт, Николай Рязанцев. Члены конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовали за включение в состав организации Федерации футбола Косово (FFK), которая стала ее 55-м членом.

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    На заседании конгресса, проходящем в Будапеште, 28 стран отдали свои голоса за включение Косово, 24 — против, еще два голоса не были засчитаны.

    Ранее FFK уже была частично признана Международной федерацией футбола (ФИФА), которая теперь может рассмотреть вопрос о включении FFK в число членов организации на конгрессе в Мехико, который пройдет 12-13 мая.

    Ранее Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял ряд поправок, вносимых в устав организации для приведения его в соответствие с уставом ФИФА.

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