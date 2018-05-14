Стало известно, что будет с льготами участников АТО

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В связи с завершением АТО и началом в Донбассе Операции объединенных сил (ООС), лица, принимавшие участие в АТО не теряют никаких льгот, поскольку они уже имеют статус ветеранов войны.

Об этом в комментарии УНН рассказал главный специалист отдела социальной защиты ветеранов Минсоцполитики Александр Курий.

"Фактически, в связи с завершением АТО и началом ООС, лица, принимавшие участие в АТО не теряют никаких льгот, поскольку они уже имеют статус ветеранов войны (за исключением случаев, когда этого статуса лишают в судебном порядке), который является пожизненным. Они пользуются льготами, предусмотренными для ветеранов: скидка на жилищно-коммунальные услуги, льготный проезд и другие предусмотренные законом льготы", — сказал Курий.

По его словам, в законе "О статусе ветерана войны, гарантиях их социальной защиты" вообще нет такого понятия как участник АТО.

"Все лица, принимавшие непосредственное участие в АТО, согласно закону, являются ветеранами войны: или участниками боевых действий, если они не получили никаких повреждений здоровью, повлекших за собой инвалидность, или, инвалидами войны, если человек получил инвалидность. Они имеют право на льготы, которые определены соответствующими статьями закона. Для участников боевых действий — это 12 статья, а для инвалидов войны — 13 статья", — пояснил специалист.

Ранее президент Порошенко объявил, что Антитеррористическая операция в Донбассе завершается 30 апреля, ее сменяет Операция объединенных сил (ООС). По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных Антитеррористических операций.