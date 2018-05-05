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    В Тернопольской области нашли арсенал оружия и боеприпасов из зоны АТО

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    Полицейские изъяли у жителя Тернопольской области 1280 боевых патронов различного калибра, четыре корпуса гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, а также две охотничьих винтовки с оптическим прицелом и глушителями.
    Гранаты Ф-1 и РГД
    Фото МВД Украины

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли в частном доме у жителя Тернопольской области арсенал оружия и боеприпасов, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Взрывы каждые 5 секунд. Снято видео в километре от арсенала в Балаклее. Видео
    facebook.com/otb.segodennya
    "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее

    По данным пресс-службы, полицейские провели обыск в частном доме местного жителя в рамках спецоперации по выявлению оружия и взрывчатки.

    "Полицейские изъяли 1280 боевых патронов различного калибра, четыре корпуса гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, а также две охотничьих винтовки с оптическим прицелом и глушителями", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, такой арсенал мужчина хранил в своем доме в шкафу, он привез оружие и боеприпасы из зоны военной операции в Донбассе. Указывается, что у мужчины были разрешения на хранение двух винтовок, на все остальное разрешения не было.

    Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в подвале жилого дома на ул. Андрея Малышко, 13 обнаружили склад артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем залпового огня. Владельцем арсенала является председатель дома.

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