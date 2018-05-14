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    Общество

    В Черкассах возобновила работу школа, где отравились 60 человек

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    Массовое отравление школьников в Черкассах (33)

    (обновлено: )60
    Причина массового отравления в черскасской школе №8 до сих пор официально не названа, однако работа учебного заведения была восстановлена с понедельника, 14 мая.
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    ck.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Черкассах школа №8, где произошло массовое отравление детей, возобновила свою работу, сообщается на сайте Черкасского горсовета в понедельник.

    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    ck.dsns.gov.ua
    Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

    В Черкассах на минувшей неделе произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу попали 58 человек, большинство из которых дети, а также несколько учителей. Спустя неделю причины чрезвычайного происшествия так и не выяснены.

    "С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8 возобновился учебный процесс. После массового отравления детей, которое произошло в этом учебном заведении 8 мая, комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила школе два карантинных дня", — говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента образования Черкасского горсовета Сергея Воронова.

    По его словам, источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.

    "На сегодняшний день дети чувствуют себя лучше, они все выписаны, но в течение двух недель будут проходить медосмотры, и медики еще будут следить за их состоянием здоровья. У нас нет оснований сейчас продолжать карантинные мероприятия. Также в сети интернет я вижу, что некоторые, не разобравшись в ситуации, пытается назначать виновных. Поэтому я хотел бы обратиться к соответствующим структурам и органам, чтобы они поработали оперативно и нашли тот источник, который привел к ситуации, которая произошла в школе", — приводятся слова Воронова на сайте Черкасского горсовета.

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    Ранее премьер Владимир Гройсман не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил в свою очередь, что массовое отравление детей могло произойти в результате "целенаправленных действий неустановленных лиц".

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