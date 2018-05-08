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    Фото дня. Отравление школьников в Черкассах шокировало Украину

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (19)

    (обновлено: )75706
    Перовые сообщения о школьниках, которые теряли сознания на линейке в школе Черкасс, стали появляться в первой половине дня вторника.
    Владимир Гройсман проведал в Черкассах отравленных школьников
    Владимир Гройсман в facebook

    В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). И. о. министра здравоохранения сообщила о 52 госпитализированных.

    Всего в областную больницу обратилось 94 ребенка.

    Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

    На место ЧП вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

    Смотрите также фотоленту: Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

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