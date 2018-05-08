Фото дня. Отравление школьников в Черкассах шокировало Украину

В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). И. о. министра здравоохранения сообщила о 52 госпитализированных.

Всего в областную больницу обратилось 94 ребенка.

Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.

На место ЧП вылетели премьер Владимир Гройсман и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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