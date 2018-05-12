Отравление школьников в Черкассах: в горсовете ждут ответ из Киева

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Причины отравления детей в Черкассах до сих пор выясняются. Следствие изучает более пяти основных возможных факторов отравления. Об этом заявил руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. Он добавил, что ежегодно фиксируется до пяти аналогичных случаев отравления детей в учебных заведениях. Чаще всего их причиной становится использование детьми баллончиков индивидуальной защиты, неправильная работа канализационных стоков, а также ремонтные работы, во время которых применяются некачественные материалы или некачественное выполнение таких работ.

Актуальную информацию по инциденту с отравлением школьников на линейке, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил директор Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов.

vikka.ua Дети в одной из больниц Черкасс

(текст публикуется на языке оригинала)

Які перевірки вже були проведені, та що стало відомо в результаті?

— Станом на 11 травня у нас з госпіталізованих 54 дітей в лікарні залишилося 14, решту додому під розписку забрали батьки. І вони почуваються всі фактично вже краще. Крім того, чотири педагога, які так само вже фактично готові виходити на роботу. Однак, ми на сьогоднішній момент не відновлюємо навчального процесу до з'ясування якихось обставин або з'ясування того джерела, яке могло стати причиною такої надзвичайної ситуації. Наразі були проведені перевірки як МНС, які встановили, що все — згідно норм. А Дежрспоживслужба так само, в принципі, наскільки мені відомо, залишилася задоволеною перевіркою нашого закладу. Ніяких таких суттєвих порушень абсолютно не було зафіксовано. Тобто на цей момент особисто мені і в освітній галузі не відомо, що стало збудником такої ситуації, чому діти потрапили в лікарню.

Медики також не можуть визначити, що вплинуло?

— Медики, за моєю інформацією, я спілкувався з головним лікарем, який опікується нашими дітьми, вони повідомили, що передали абсолютно всі результати аналізів в київські лабораторії. А звідти ще ніяких результатів до нас не надходило.

І термінів будь-яких теж ніхто не повідомляє?

— Вчора за тим, як я слідкував за ЗМІ, здається, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я казала, що до кінця дня з'явиться якась інформація. Але сьогодні вранці я вичитував пресу, то нічого не було з цього приводу.

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Ці 14 дітей переведені з відділення інтенсивної терапії?

— Так. Вони — в загальних відділеннях, почувають себе набагато краще. Їх майже щодня відвідують, за ними наглядають і лікарі. Тобто по суті я вважаю, що вже ми такий етап критичний вже минувся, діти почувають себе задовільно.

Стосовно каналізаційних стоків, житлово-експлуатаційні контори чи місцевий водоканал свої перевірки проводили?

— Так. Бралися всі можливі навіть аналізи, починаючи від ґрунту, води тощо. По суті, ніяких зауважень на цей момент немає, ніяких ремонтних робіт в школі не проводилося. Тобто це не могла бути якась фарба. Це було до навчального процесу, і на харчування так само, про харчування ми не можемо навіть говорити, оскільки ще було до уроків це все. Але на мій погляд, хоча це, можливо, навіть не наша компетенція, це може бути дійсно або витік газу з балончика, якась така внутрішня диверсія, або, можливо, я б розглядав би і військову частину. Я знаю, що там так само брали заміри ґрунту і всього іншого. В нас не було спекотно в цей день. Тобто лінійка відбувалася в задовільних умовах. І можливо, сонце десь і виходило, і випаровування якісь пішли. Тобто про це все можемо лише здогадуватися. І лише робити версії. Однак чіткого такого висновку поки ніякого немає.

Коли школа почне працювати? І коли буде щось відомо?

— Я дуже сподіваюся, що з понеділка ми зможемо відновити навчання, оскільки ви знаєте, травень вже, в дітей-старшокласників — ЗНО. І ми хотіли не дуже б затягувати процес. Хоча ризикувати здоров'ям дітей ми не хотіли б ще більше. Однак я дуже сподіваюся, що до понеділка уже буде картина у нас. Ми сьогодні проводимо, вчора, сьогодні, позавчора проводили максимально заходів для того, щоб відбілити, навести порядок в школі для того, щоб Держспоживслужба проводила ряд своїх заходів, аби в школі були дійсно чистота і порядок, і не було ніяких, можливо, навіть натяків на подібні ситуації. Але з чим ми боремося, знову ж таки, я повторюся, ми не знаємо до кінця.

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Ця ситуація у 8-й школі не стала каталізатором для перевірки інших навчальних закладів?

— Буквально сьогодні до мене надійшло багато повідомлень від батьків стосовно 15-ї школи… Насправді, ми вже проводили і продовжуємо проводити навчання з цивільної оборони, цивільного захисту, ми навіть вибірково зараз беремо школи і знову ж таки перевіряємо готовність до таких надзвичайних ситуацій. Хоча, на мою думку, от в восьмій школі всі спрацювали ефективно, оперативно і в мене особисто зауважень немає.

У батьків тих учнів, які постраждали або були свідками, ніяких зауважень та претензій до школи або до місцевої влади немає?

— У батьків різні погляди на все це. Звісно всі хочуть, віддаючи нам дитину, знати, що вона почувається в безпеці, але хотів би сказати, що від таких ситуацій ніхто не застрахований. Ми робимо максимум заходів для того, щоб їх попередити, не допустити, однак в цьому житті все буває. І погляди батьків на цю ситуацію так само різні.

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Не було заяв в поліцію від батьків?

— Наскільки мені відомо, сьогодні є лише ті кримінальні справи, які відкрили самі правоохоронці. Бо у нас працювали і Нацполіція, і прокуратура, і СБУ.