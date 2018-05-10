наверх
10.05.201802:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Появились новые жертвы массового отравления детей в Черкассах

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (22)

    (обновлено: )50
    Эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество стало причиной отравления школьников и учителей в Черкассах. Этот факт возмущает родителей пострадавших детей.
    Дети в одной из больниц Черкасс
    vikka.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Еще два ребенка были госпитализированы в Черкассах с симптомами отравления в течение минувших суток, передает ТСН.

    Как сообщало РИА Новости Украина, накануне, 9 мая, состояние детей, госпитализированных из-за отравления в черкасской школе, улучшилось, 11 школьников переведены из реанимационного отделения в стационар.

    Депутат Верховной Рады Ольга Богомолец. Архивное фото
    Украинское фото
    Богомолец о массовом отравлении детей: нельзя исключать диверсию врага

    "На больничных койках оказались еще двое школьников – накануне вечером плохо стало мальчику, а в среду утром госпитализировали ученицу той же 8-й школы", — говорится в сюжет.

    Между тем эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество стало причиной отравления школьников и учителей в Черкассах.

    "На моем опыте такого отравления не было", — признает один из медиков, которые работают с пострадавшими.

    Дети, которых перевели из реанимации в обычные палаты, признаются, что очень хотят домой и соскучились за родными. Также они рассказали, что, несмотря на плохое самочувствие учеников, торжественную линейку никто из учителей не остановил.

    "Продолжали на улице концерт, а всех заводили в школу. До конца", — вспоминает 9-классница Амина.

    Мать девочки возмущена тем, что никаких выводов относительно отравляющего вещества до сих пор нет. Врачи говорят, что первые результаты исследований будут лишь через несколько дней.

    Смотрите также: "Падали по одному". Дети о ЧП в черкасской школе

    В обычный слезоточивый газ медики не верят. "Клиническая картина этого отравления не укладывается в спектр общих отравлений", — объясняют специалисты.

    Местные жители подозревают, что выброс яда мог произойти на местных предприятиях, но специалисты ГСЧС это опровергают. "Не было ни ДТП, ни разлива ртути, ни выбросов на предприятиях", — утверждает пресс-секретарь спасательной службы. 

    Во вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек (53 ребенка и 4 учителя). По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

    Читайте также: Из школы — в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Бережная о задержании и о стычках с радикалами в Киеве. Видео
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дети в одной из больниц Черкасс
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия