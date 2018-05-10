Появились новые жертвы массового отравления детей в Черкассах

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Еще два ребенка были госпитализированы в Черкассах с симптомами отравления в течение минувших суток, передает ТСН.

Как сообщало РИА Новости Украина, накануне, 9 мая, состояние детей, госпитализированных из-за отравления в черкасской школе, улучшилось, 11 школьников переведены из реанимационного отделения в стационар.

"На больничных койках оказались еще двое школьников – накануне вечером плохо стало мальчику, а в среду утром госпитализировали ученицу той же 8-й школы", — говорится в сюжет.

Между тем эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество стало причиной отравления школьников и учителей в Черкассах.

"На моем опыте такого отравления не было", — признает один из медиков, которые работают с пострадавшими.

Дети, которых перевели из реанимации в обычные палаты, признаются, что очень хотят домой и соскучились за родными. Также они рассказали, что, несмотря на плохое самочувствие учеников, торжественную линейку никто из учителей не остановил.

"Продолжали на улице концерт, а всех заводили в школу. До конца", — вспоминает 9-классница Амина.

Мать девочки возмущена тем, что никаких выводов относительно отравляющего вещества до сих пор нет. Врачи говорят, что первые результаты исследований будут лишь через несколько дней.

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В обычный слезоточивый газ медики не верят. "Клиническая картина этого отравления не укладывается в спектр общих отравлений", — объясняют специалисты.

Местные жители подозревают, что выброс яда мог произойти на местных предприятиях, но специалисты ГСЧС это опровергают. "Не было ни ДТП, ни разлива ртути, ни выбросов на предприятиях", — утверждает пресс-секретарь спасательной службы.

Во вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек (53 ребенка и 4 учителя). По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

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Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте.