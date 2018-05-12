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    Общество

    Нападения на ромов в Украине. США призывают расследовать инциденты

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    Как отметили в посольстве США, в Украине никто не должен жить в страхе за то, кем он является: "Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов".
    Члены С14 выгнали цыганский табор из Голосеевского парка в Киеве
    Фото со страницы Facebook Сергея Мазура

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине призвало правоохранителей расследовать нападения на ромов. Об этом говорится в сообщении посольства.

    Конфликт цыган и правоохранителей
    Скриншот видео
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    "В Украине никто не должен жить в страхе за то, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", — говорится в сообщении посольства в Twitter в субботу.

    Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к полиции с просьбой принять меры в связи поджогом цыганского лагеря во Львове 9 мая, полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

    В апреле в СМИ появилась информация, что радикалы разогнали лагерь цыган в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от людей в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция возбудила уголовное дело.

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