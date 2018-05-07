Ромы в Киеве разбили очередной палаточный лагерь - соцсети

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева возле Днепра ромы разбили импровизированный лагерь.

"На Днепровской набережной возле заправки ОККО огромный лагерь цыган. Там полно палаток. Будьте осторожны!" — написал пользователь Юрий Гречко в группе "Наш дом — Березняки" в Facebook.

В комментариях люди стали уточнять, что палаточный городок ромы разбили за железнодорожным мостом в сторону Осокорков.

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Юрий Гречка, facebook Комментарии к посту Юрия Гречки

Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете.