В Тернополе произошел жесткий конфликт ромов с полицейскими

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На тернопольском автовокзале группа из почти десятка нетрезвых ромов набросилась с палками на двух подростков.

Ромы устроили погоню за детьми по улице Живова. Как рассказали свидетели происшествия порталу "Тернополяне", два парня сделали замечание цыганам за их поведение. Но большинство свидетелей лишь наблюдали за происходящим и не пытались помочь двум парням, которые попытались утихомирить ромов.

После того, как ромы избили подростков, они набросились на двух полицейских. Примерно за десять минут противостояния на место прибыли пять патрульных авто и задержали почти всех цыган.

Видео противостояния с полицейскими можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете.