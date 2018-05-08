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    В Тернополе произошел жесткий конфликт ромов с полицейскими

    (обновлено: )95
    По информации местных СМИ, ромы в Тернополе сначала избили двух подростков, а потом переключились на стычку с полицейскими.
    Конфликт цыган и правоохранителей
    Скриншот видео

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На тернопольском автовокзале группа из почти десятка нетрезвых ромов набросилась с палками на двух подростков.

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    Ромы устроили погоню за детьми по улице Живова. Как рассказали свидетели происшествия порталу "Тернополяне", два парня сделали замечание цыганам за их поведение. Но большинство свидетелей лишь наблюдали за происходящим и не пытались помочь двум парням, которые попытались утихомирить ромов.

    После того, как ромы  избили подростков, они набросились на двух полицейских. Примерно за десять минут противостояния на место прибыли пять патрульных авто и задержали почти всех цыган.

    Видео противостояния с полицейскими можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

    Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство". Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете. 

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