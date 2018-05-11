Чиновники определились с размером помощи освобожденным из плена украинцам

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Освобожденным из плена украинцам выплатят единоразовую денежную помощь в размере 100 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

"Лицам, которые были лишены личной свободы и освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года выплачивается денежная помощь в размере 100 000 гривен (однократно)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок выплаты единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены свободы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, утвержден соответствующим постановлением Кабинета министров.

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Согласно этому порядку, освобожденные пленные должны обратиться в течение 6 месяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания. Это — госадминистрации в Киеве, Севастополе и исполнительные органы местных советов.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющею личность гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства и копию ИНН (кроме тех, кто не имеет кода с соответствующей отметкой в ​​паспорте или иностранцев). К ним необходимо будет предъявить оригиналы документов.

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Напомним, первый большой этап освобождения пленных и заложников в Донбассе состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала ополченцам 233 человека, а забрала 73 человека.