наверх
05.05.201802:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Геращенко о требованиях ополченцев по обмену пленными: это неприемлемо

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (454)

    (обновлено: )17413
    Представитель Киева на переговорах контактной группы по Донбассу сообщила, что ополченцы включают в списки пленных граждан России и "беркутовцев", что является неприемлемым.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР требуют от Киева передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев, сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda
    С Донбасса. Обмен пленными: эффектный процесс топтания на месте

    "Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения "беркутовцев", террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Кто эти люди, отказники в обмене пленными

    По ее словам, украинская сторона так и не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на украинцев, "содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам".

    Она также сообщила, что на заседании в пятницу, 4 мая, украинская сторона сделала "компромиссное предложение" для освобождения пленных соотечественников, однако не уточнила, в чем именно оно состоит.

    "Если было бы желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы", – добавила Геращенко.

    Facebook Ирины Геращенко
    Комментарий Ирины Геращенко об обмене пленными

    В целом, по ее словам, заседание гуманитарной подгруппы в пятницу было безрезультатным.

    Напомним, первый большой этап освобождения пленных и заложников в Донбассе состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала ополченцам 233 человека, а забрала 73 человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Взрыв на Куреневке в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Георгий Тука. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе