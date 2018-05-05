Геращенко о требованиях ополченцев по обмену пленными: это неприемлемо

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР требуют от Киева передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев, сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения "беркутовцев", террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, украинская сторона так и не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на украинцев, "содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам".

Она также сообщила, что на заседании в пятницу, 4 мая, украинская сторона сделала "компромиссное предложение" для освобождения пленных соотечественников, однако не уточнила, в чем именно оно состоит.

"Если было бы желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы", – добавила Геращенко.

Facebook Ирины Геращенко Комментарий Ирины Геращенко об обмене пленными

В целом, по ее словам, заседание гуманитарной подгруппы в пятницу было безрезультатным.

Напомним, первый большой этап освобождения пленных и заложников в Донбассе состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала ополченцам 233 человека, а забрала 73 человека.