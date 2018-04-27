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    Общество

    В Харькове тополь чуть не убил человека: повреждены 4 авто

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    Дерево упало на припаркованные авто. Владельцы транспортных средств уже написали заявление в полицию. Один из водителей едва успел отойти на несколько метров, чтоб не стать жертвой тополя.
    В Харькове упавшее на авто дерево едва не убило человека
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Харькове водитель легкового авто припарковался и едва успел отойти на несколько метров, как на его машину упал тополь. Об этом сообщает ТСН.

    Отмечается, что всего дерево повредило четыре автомобиля.

    Владельцы поврежденных авто вызвали полицию и написали заявление.

    Местные жители говорят, не раз жаловались коммунальщикам на сухие деревья во дворе и просили спилить их, ведь боятся за детей, которые ходят в садик неподалеку.

    В начале апреля в Киеве дерево рухнуло на два автомобиля.

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