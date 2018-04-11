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    В Киеве белят деревья, несмотря на запрет властей

    (обновлено: )11540
    В Оболонском районе Киева в среду с самого утра белили как большие деревья, так и только высаженные.
    В Киеве белят деревья
    ukranews.com

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киеве несмотря на постановление Киевской городской госадминистрации о запрете белить известью стволы деревьев и бордюры, продолжают это делать.

    Так в среду возле школы на Оболони уже с самого утра начали "запрещенные" садовые работы, тогда как даже коммунальное объединение "Киевзеленстрой" не намерено обрабатывать декоративные деревья известью. Красят как большие деревья, так и только высаженные, сообщают "Украинские новости".

    ukranews.com
    В Киеве белят деревья

    Накануне "Киевзеленбуд" сообщил, что в столице коммунальщики больше не будут белить деревья.В "Киевзеленбуд" считают, что такие действия не принесут деревьям никакой пользы. Наоборот, побелка негативно влияет на растения, а при высокой концентрации извести она может привести к ожогам и повредить кору.

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