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    Киев

    Киевские деревья больше не будут "белить"

    (обновлено: )5301
    Согласно правилам содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, побелка известью декоративных деревьев и малых архитектурных форм запрещена.
    Вид на Киев
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. 

    Цветение сакуры
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Цветущая сакура в Токио: красивые снимки деревьев
    В Киеве коммунальщики больше не будут белить деревья, сообщает телеканал "Киев" со ссылкой на "Киевзеленбуд".

    Как отмечается, согласно Правилам содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, побелка известью декоративных деревьев и малых архитектурных форм запрещена.

    В "Киевзеленбуд" считают, что такие действия не принесут деревьям никакой пользы. Наоборот, побелка негативно влияет на растения, а при высокой концентрации извести она может привести к ожогам и повредить кору.

    Напомним, в феврале на центральной улице Киева — Крещатике, в рамках эксперимента высадили 10 деревьев разных видов.

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