Киевские деревья больше не будут "белить"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина.

В Киеве коммунальщики больше не будут белить деревья, сообщает телеканал "Киев" со ссылкой на "Киевзеленбуд".

Как отмечается, согласно Правилам содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, побелка известью декоративных деревьев и малых архитектурных форм запрещена.

В "Киевзеленбуд" считают, что такие действия не принесут деревьям никакой пользы. Наоборот, побелка негативно влияет на растения, а при высокой концентрации извести она может привести к ожогам и повредить кору.

Напомним, в феврале на центральной улице Киева — Крещатике, в рамках эксперимента высадили 10 деревьев разных видов.