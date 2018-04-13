наверх
13.04.201808:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Более 800 тыс человек в Пуэрто-Рико остались без света из-за дерева

    (обновлено: )66
    Численность населения Пуэрто-Рико составляет около 3,6 миллиона человек. Инцидент с деревом оставил без электричества 840 тысяч клиентов. Также бала нарушена работа международного аэропорта и местного легкого метро.
    Упавшее дерево порвало линии электропередач
    elvocero.com

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Почти 900 тысяч человек на острове Пуэрто-Рико остались без доступа к электроэнергии из-за дерева, упавшего на линии электропередачи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную энергетическую компанию.

    Сотрудник на Трипольской ТЭС в Киевской области. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Тепловой запас прочности Украины. Пошла обратка

    "Это дерево, которое упало на линии электросети в Кайей, что вызвало перебои в электроснабжении от Манати до Ябукоа, двух городов в восточной части Пуэрто-Рико. Мы продолжим работу по восстановлению электроснабжения для почти 840 тысяч клиентов", — сообщила компания AEE в своем Twitter-аккаунте, разместив фотографию с места инцидента.

    По данным телеканала, инцидент также нарушил работу международного аэропорта, расположенного на острове, и местного легкого метро. В крупнейшей государственной больнице в столице Сан-Хуане работают генераторы.

    Численность населения Пуэрто-Рико составляет около 3,6 миллиона человек.

    Напомним, ранее сообщалось о масштабных сбоях в подаче электричества в Донбассе из-за обстрелов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Максим Яли. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство