Более 800 тыс человек в Пуэрто-Рико остались без света из-за дерева

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Почти 900 тысяч человек на острове Пуэрто-Рико остались без доступа к электроэнергии из-за дерева, упавшего на линии электропередачи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную энергетическую компанию.

"Это дерево, которое упало на линии электросети в Кайей, что вызвало перебои в электроснабжении от Манати до Ябукоа, двух городов в восточной части Пуэрто-Рико. Мы продолжим работу по восстановлению электроснабжения для почти 840 тысяч клиентов", — сообщила компания AEE в своем Twitter-аккаунте, разместив фотографию с места инцидента.

По данным телеканала, инцидент также нарушил работу международного аэропорта, расположенного на острове, и местного легкого метро. В крупнейшей государственной больнице в столице Сан-Хуане работают генераторы.

Численность населения Пуэрто-Рико составляет около 3,6 миллиона человек.

Напомним, ранее сообщалось о масштабных сбоях в подаче электричества в Донбассе из-за обстрелов.