Минздрав отстранил еще одного ректора медцинского вуза

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Ректор Одесского медицинского университета Валерий Запорожан отстранен от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины, в ведомстве которого находится вуз.

Ранее Министерство здравоохранения Украины досрочно расторгло контракт с Екатериной Амосовой, которая занимала должность ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца. Перед этим в вузе прошла забастовка против действий чиновников Минздрава и главы министерства Ульяны Супрун.

"С 23 апреля Валерий Запорожан отстранен от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета. Соответствующий приказ подписали в Минздраве. Основание — составленный сотрудниками Национальной полиции Украины протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией, о Запорожана В.М", — говорится в сообщении министерства.

Минздрав ссылается на ч. 5 статьи 65 закона Украины "О предотвращении коррупции", в которой указано, что "лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией, если иное не предусмотрено Конституцией и законами Украины, может быть отстранена от выполнения служебных полномочий по решению руководителя органа (учреждения, предприятия, организации), в котором она работает, до окончания рассмотрения дела судом".

Судебный процесс будет по делу Запорожана будет проходить в Приморском районного суде Одессы.

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До завершения рассмотрения дела судом обязанности ректора Одесского национального медицинского университета выполнять проректор вуза по научно-педагогической работе Валерий Маричереда.

Напомним, что в мае 2015 года Запорожан подвергся жестокому нападению: при выходе из спортзала неизвестные избили его битами.