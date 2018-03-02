Суд восстановил в должности ректора университета Богомольца

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

"Решением административного суда Киева ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности. Документом приостановлено действие пункта №3 приказа МЗ (Министерства здравоохранения — Ред.), которым ректора отстранили на 2 недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МЗ незаконно возложило обязанности ректора на Михаила Захараша", — сказано в сообщении.

В пресс-службе вуза сообщили, что Амосова вернулась к исполнению обязанностей ректора НМУ.

Действия Минздрава спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета, в ходе которой образовательный процесс был полностью остановлен. В среду, 28 февраля, Амосова призвала студентов и трудовой коллектив прекратить протест и вернуться к учебному процессу, забастовка прекратилась.