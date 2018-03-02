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    Суд восстановил в должности ректора университета Богомольца

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    (обновлено: )15810
    Решением административного суда Киева ректор Национального медуниверситета им Богомольца Екатерина Амосова восстановлена в должности. Она вернулась к исполнению своих обязанностей.
    Екатерина Амосова. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

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    "Решением административного суда Киева ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности. Документом приостановлено действие пункта №3 приказа МЗ (Министерства здравоохранения — Ред.), которым ректора отстранили на 2 недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МЗ незаконно возложило обязанности ректора на Михаила Захараша", — сказано в сообщении.

    В пресс-службе вуза сообщили, что Амосова вернулась к исполнению обязанностей ректора НМУ.

    Действия Минздрава спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета, в ходе которой образовательный процесс был полностью остановлен. В среду, 28 февраля, Амосова призвала студентов и трудовой коллектив прекратить протест и вернуться к учебному процессу, забастовка прекратилась.

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