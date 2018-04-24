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    Общество

    В Запорожье стартуют масштабные антитеррористические учения

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    Антитеррористические учения при поддержке органов местной власти проведут сотрудники Службы безопасности Украины при участии Нацгвардии, Государственной службы ЧС.
    Антитеррористические учения
    УСБУ

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Во вторник в Запорожье стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до четверга, 26 апреля, сообщают местные СМИ.

    Как уточняется, учения при поддержке органов местной власти проведут сотрудники Службы безопасности Украины при участии Нацгвардии, Государственной службы ЧС.

    В Запорожье ожидается большое скопление спецназовцев и военных. Жителей города просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

    Смотрите также: Украина и Турция провели военные учения в Черном море

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