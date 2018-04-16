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    СБУ анонсировала антитеррористические учения в Одесской области

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    По данным ведомства, учения будет проводить антитеррористический центр при СБУ, в них будут участвовать подразделения спецслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпогранслужбы и ВСУ.
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    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) 17-20 апреля проведет антитеррористические учения на юге Одесской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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    "СБ Украины сообщает, что 17-20 апреля этого года на юге Одесской области состоятся антитеррористические учения", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, учения будет проводить антитеррористический центр при СБУ, в них будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

    Служба безопасности Украины призвала местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье Национальная полиция провела тактические учения по освобождению заложников.

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