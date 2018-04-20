Бывший адвокат Савченко заявил о сдвиге в деле против блогера Шария

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Российский адвокат Марк Фейгин, ранее защищавший в суде в Ростове-на-Дону внефракционного нардепа Верховной Рады Надежду Савченко, заявил, что ожидает в ближайшее врмя объявления обвинений против блогера Анатолия Шария.

"Ну что же? В самое ближайшее время мы ждем предъявления обвинения Шарию по ст.156 КК (растление несовершеннолетних) в Киеве, где возобновлено досудебное расследование. Дело за малым: доставить его в Украину. Даст Бог, скоро это уже произойдет. Остальное уже не имеет значения", — написал Фейгин на своей странице в Facebook.

Facebook Марка Фейгина Комментрий Марка Фейгина о деле против Анатолия Шария

Адвокат не сообщил подробностей, однако обнародовал несколько копий документов по делу, среди которых ответы на запросы о проведении досудебного расследования.

Facebook Марка Фейгина Документ по "делу Шария"

Facebook Марка Фейгина Документ по "делу Шария"

Ранее Фейгин сообщил о том, что сестра видеоблогера Анатолия Шария подала заявление в московскую полицию с обвинениями в его адрес в сексуальном преступлении.

"Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст. 135 УК РФ (развратные действия) в СК. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", – прокомментировал он.

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Шарий отрицает обвинения в свой адрес и неоднократно подавал против Фегина заявления о клевете.