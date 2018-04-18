Фото дня. Встречи Порошенко с главами православных церквей

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей в Украине.

В частности, глава государства встретился с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием (см. главное фото).

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В свою очередь патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал президенту обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко и глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет

Глава государства также провел встречу с митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ.