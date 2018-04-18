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    Общество

    Гулять так гулять. Четыре новых праздника появятся в Украине

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    Одобрены проекты указов президента о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.
    Установка сцены на Майдане Незалежности в Киеве к празднику
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил проекты указов президента о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы. Соответствующее решения были приняты на заседании правительства в среду.

    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН
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    В частности, в проектах указов предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы — 22 апреля.

    Также предлагается учредить День Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы, который праздновался 18 марта), а День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

    Напомним, Минздрав рассказал о питании в праздники.

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