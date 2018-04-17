Праздновали день рождения. Во Львове пьяна педиатр принимала детей

Во Львове разгорелся скандал из-за врачей "Охматдета", которые вели прием маленьких пациентов, находясь в нетрезвом состоянии, сообщает ТСН.

"Родители, которые привели детей в "Охматдет", обратили внимание, что педиатр нетрезвая. Медик этого и не скрывала. Родители вызвали полицию и написали заявление, после чего выяснилось, педиатр пила не одна, а с целым коллективом сотрудников", говорится в сюжете.

Видео с нетрезвым врачом сняли родители, которые привезли двух своих детей во львовскую больницу. Во время осмотра они поняли, педиатр, которая осуществляет прием, нетрезвая. Мать увезла детей подальше от медика и вызвала полицию. Врач даже не отрицала, что употребляла алкоголь, объяснив, что коллектив праздновал день рождения внучки одной из медсестер.

В полицейском участке педиатр отказалась проходить освидетельствование на содержание алкоголя в крови.

"Там были явные признаки алкогольного опьянения. Анализ крови не сдавала, она дала объяснение, что она действительно употребляла алкоголь и находится в состоянии алкогольного опьянения", — отметил командир батальона Патрульной полиции Львова Юрий Лещишин.

После инцидента двое медсестер написали заявления об увольнении по собственному желанию, а вот педиатр ушла на больничный. Вернется ли она на работу, неизвестно, но главврач больницы утверждает, что "таким работникам здесь не место".

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Героиня скандала с журналистами встречаться не хочет. По телефону говорит, у нее депрессия и на работу в эту больницу она скорее всего уже не вернется.

"Не знаю что Вам сказать, я сама в шоке. Я и так много взяла на себя ответственности", — заявила женщина.

За распитие спиртных напитков на рабочем месте полиция составила на медика админпротокол. Нарушительница должна заплатить штраф – около ста гривен.

Напомним, во Львове зимой произошла автомобильная авария с участием главного врача одной из городских больниц. Медик, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на спортивную площадку для роллеров и скейт-бордистов. Позже выяснилось, что главврач находился в состоянии алкогольного опьянения.



