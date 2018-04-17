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    Общество

    Праздновали день рождения. Во Львове пьяна педиатр принимала детей

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (341)

    (обновлено: )27
    Видео с нетрезвым врачом сняли родители, которые привезли двух своих детей во львовскую больницу. Во время осмотра они поняли, педиатр, которая осуществляет прием, нетрезвая.
    Кабинет педиатра во Львовской больнице
    Скриншот ТСН

    Во Львове разгорелся скандал из-за врачей "Охматдета", которые вели прием маленьких пациентов, находясь в нетрезвом состоянии, сообщает ТСН.

    "Родители, которые привели детей в "Охматдет", обратили внимание, что педиатр нетрезвая. Медик этого и не скрывала. Родители вызвали полицию и написали заявление, после чего выяснилось, педиатр пила не одна, а с целым коллективом сотрудников", говорится в сюжете.

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    Видео с нетрезвым врачом сняли родители, которые привезли двух своих детей во львовскую больницу. Во время осмотра они поняли, педиатр, которая осуществляет прием, нетрезвая. Мать увезла детей подальше от медика и вызвала полицию. Врач даже не отрицала, что употребляла алкоголь, объяснив, что коллектив праздновал день рождения внучки одной из медсестер. 

    В полицейском участке педиатр отказалась проходить освидетельствование на содержание алкоголя в крови.

    "Там были явные признаки алкогольного опьянения. Анализ крови не сдавала, она дала объяснение, что она действительно употребляла алкоголь и находится в состоянии алкогольного опьянения", — отметил командир батальона Патрульной полиции Львова Юрий Лещишин.

    После инцидента двое медсестер написали заявления об увольнении по собственному желанию, а вот педиатр ушла на больничный. Вернется ли она на работу, неизвестно, но главврач больницы утверждает, что "таким работникам здесь не место".

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    Героиня скандала с журналистами встречаться не хочет. По телефону говорит, у нее депрессия и на работу в эту больницу она скорее всего уже не вернется.

    "Не знаю что Вам сказать, я сама в шоке. Я и так много взяла на себя ответственности", — заявила женщина.

    За распитие спиртных напитков на рабочем месте полиция составила на медика админпротокол. Нарушительница должна заплатить штраф – около ста гривен. 

    Напомним, во Львове зимой произошла автомобильная авария с участием главного врача одной из городских больниц. Медик, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на спортивную площадку для роллеров и скейт-бордистов. Позже выяснилось, что главврач находился в состоянии алкогольного опьянения. 


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