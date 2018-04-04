Надутый: нельзя реформировать медицину, лишь изменив систему финансирования

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Со 2 апреля в Украине стартует национальная кампания "Врач для каждой семьи". Со следующего понедельника украинцы смогут выбрать врача первичного звена и заключить с ним декларацию об обслуживании. На сайте Министерства здравоохранения уже опубликовали порядок избрания терапевтов, педиатров и семейных врачей.

Готовы ли к этому медучреждения, врачи и как это повлияет на пациентов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества, член правления Украинской Ассоциации семейной медицины Константин Надутый.

(текст публикуется на языке оригинала)

Українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. Всі учасники готові процесу? Це медична реформа?

— Хотілося б думати, що в результаті нарешті колись у результаті дій відчують результати реформи і пацієнти, і лікарі. Що відчують пацієнти від того, що буде оголошена ця кампанія приписна? Ті пацієнти, в яких болить, вже, в принципі, лікаря собі знайшли, і їм лише з’явиться морока заповнити ту форму.

В тих, у яких не болить, з’явиться морока шукати лікаря, а на сьогодні в Україні, особливо це стосується сільської місцевості, дуже велика проблема з кадрами первинної ланки насправді. На сьогодні там близько 12 тисяч сімейних лікарів, з яких до 10% — пенсіонери і сім тисяч терапевтів, педіатрів, з яких 30-35% — уже пенсіонери.

Отже, десь тисяч сім прямого і прихованого дефіциту, враховуючи, що їх там 18 з половиною чи 19 тисяч всього.

А потрібно?

— А потрібно — ми рахували по нормальним нормативам навантаження — десь 30 тисяч.

А є 19 з проблемною частиною?

— Абсолютно з проблемною. Дякувати богові, що вони працюють, тому що якщо вони не будуть працювати…

А що відчують лікарі?

— Що відчують лікарі? Запрацює, припустимо, Національна агенція здоров’я, хоча до цього ще є багато питань, то приватний лікар, у принципі, може укласти угоду і певну кількість пацієнтів він набере, можна уявити собі такого лікаря, який знаходиться в ідеальних умовах, і він за півроку набере ті дві тисячі пацієнтів, можливо, і більше.

Я знаю хороших лікарів, які працюють і в комунальній сфері, до яких уже хочуть приписатись п’ять-шість тисяч людей, які сказали, що ми до вас всім селом прийдемо і зареєструємось.

Але ж обмеження до двох тисяч зберігається?

— Ні, обмеження немає. Обмеження насправді немає. Його насправді в цій кадровій ситуації бути не може, тому що, якщо заявити обмеження, то буде біда з тим, що люди взагалі не дістануть собі лікаря. Але, з іншого боку, лікарі катастрофічно перевантажені, і якості, в принципі, не буде.

Отже, цей ідеальний лікар, який знаходиться в ідеальних умовах, я думаю, що нам його покажуть обов’язково. Це ж пропаганда, і знайдуть таку «потьомкінську деревеньку» і десяток таких лікарів по всій Україні по одному, по два, по три в регіоні, і нам покажуть.

Приватних підприємців, які понабирали собі більше двох тисяч.

— Навіщо лікарю взагалі господарська ініціатива. Йому потрібен пацієнт, його проблеми вирішувати або запобігати їм, а не займатись тим, що протекла труба або бігати з податковою бодатись і т.д. Навіщо це йому? Це йому нецікаво. Тим більше, занурити пенсіонерів у цю стихію, то вони взагалі покидають роботу.

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Отже, ті, які лишились у комунальних закладах для того, щоб отримати ту омріяну зарплату в 17 тисяч, їм треба повипихати з того закладу абсолютно всіх зайвих – двірників, водопроводчиків і навіть зайвих медсестер. Хто на це піде, я не знаю.

Дивлячись в очі колезі, сказати: я тебе не бажаю, йди з роботи, я тобі зарплати не дам і все. Для того, щоб у п’ять разів збільшити зарплату лікаря, треба скоротити чотирьох лікарів, медсестер або інших працівників. Це чекає заклади, лікарів, організаторів і т.д.

Що чекає державу? Державу чекають цікаві речі, бо люди зіткнуться з цими всіма проблемами реально, тобто, сьогодні вони просто про це думають, а завтра прийдеться з цим зіткнутись у реалі, державу чекає спочатку непорозуміння, а потім питання: а навіщо це все? Ради чого?

З Ваших слів це все виглядає як зміни, які ми не додумали чи взагалі не продумали. Ми пішли не тим шляхом?

— Насправді добре, якщо пацієнт знає свого сімейного лікаря і має його.

І не ставить сам собі діагнози.

— Це дуже добре і добре, коли лікар знає усіх своїх пацієнтів з історією, з усім на світі. Це дуже добре. Але, як сказали американці, що створити систему, лише змінивши те, хто кому і за що платить, неможливо. Це лише один невеличкий елемент, і ставити на нього ставку, що воно створить систему автоматично, це повня дурня.

А в нас заявлено саме так, що ми змінимо систему фінансування, гроші підуть за пацієнтом, і все само зміниться. У нас і кадри раптом з’являться, а ми ж знаємо, що по медичним кадрам лаг порівняно навіть з інженерами у півтора рази більший, тому що готувати лікаря треба вісім років.

Тобто, сьогоднішня ситуація по кадрам не зміниться протягом найближчих п’яти – семи років, навіть десять.

К слову, семейный врач, педиатр Владислав Ващенко считает, что семейный врач избавит граждан от многих "кругов ада".

Генеральный директор медицинской компании Ilaya, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Алексей Шершнев высказал мнение, что медреформа лишит врачей незаслуженного "благотворительного" заработка.