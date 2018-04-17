В Днепре решили, что учителя музыки будут вести физкультуру

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Управление образования Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета выпустило распоряжение об оптимизации нескольких должностей в образовательных учреждениях.

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"Подскажите консультацией, что делать, чтобы не допустить такой абсурд: в детском саду, в котором научились плавать все мои трое детей сокращают физрука-плаврука, а ее обязанности будет выполнять музрук (ей сейчас 75 лет и она не умеет плавать!). С таким подходом у нас никогда не будет будущего. Письмо Днепровского Городского Совета Департамента гуманитарной политики Управления образования прилагаю", — написал Денис Камешков в Facebook.

Капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у 40 учеников в школе села Рубанка Винницокй области. Инцидент произошел в классе, где правоохранители рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны. Бывшие беркутовцы в настоящее время служат в роте особого назначения.