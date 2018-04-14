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    Поминальные дни в Украине: на улицы выйдут 15 тысяч правоохранителей

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    Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в поминальные дни для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться личный состав ГосЧС и спецтехника.
    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине правопорядок в поминальные дни 15-17 апреля будут обеспечивать более 14 тысяч полицейских и 1 тысяча нацгвардейцев. Всего в мероприятиях ожидается участие почти 4 млн граждан. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

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    "Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тысяч полицейских и одной тысячи гвардейцев", — сказал Яровой.

    Кроме того, в этот период для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться личный состав ГосЧС и спецтехника.

    Ранее сообщалось, что в столице Украины на Пасху зафиксировано большое количество вызовов экстренных служб, связанных с употреблением алкоголя и конфликтами. В Оболонском районе Киева произошла поножовщина.

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