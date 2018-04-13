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    "Пасхальное" перемирие. Военные сообщают о погибшем в Донбассе

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (425)

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    По данным военных, их позиции были обстреляны 66 раз, вследствие обстрелов один украинский военный погиб.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 66 раз открывали огонь по их позициям, один военный погиб, еще один получил ранения.

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    Как сообщает в пятницу пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "66 обстрелов позиций украинских защитников". "К сожалению, вследствие… обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин получил ранения", — уточняется в сообщении.

    Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что "весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины на востоке Украины.

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