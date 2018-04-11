На шахте в Донецкой области произошел обвал, есть жертвы

ГУНП в Донецкой области

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Обвал произошел на шахте "Капитальная" в городе Мирноград Донецкой области, погиб один горняк, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Вчера ​​в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о том, что на глубине 840 метров произошел обвал породы, в результате чего погиб один из горняков", — говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Ранее сообщалось, что на шахте им. Героев Космоса в г. Павлоград Днепропетровской области умер рабочий.