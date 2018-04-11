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    На шахте в Донецкой области произошел обвал, есть жертвы

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    ​​В дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о том, что на глубине 840 метров произошел обвал породы, в результате чего погиб один из горняков.
    Шахта Капитальная в г. Мирноград Донецкой области
    ГУНП в Донецкой области

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Обвал произошел на шахте "Капитальная" в городе Мирноград Донецкой области, погиб один горняк, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Вчера ​​в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о том, что на глубине 840 метров произошел обвал породы, в результате чего погиб один из горняков", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

    Ранее сообщалось, что на шахте им. Героев Космоса в г. Павлоград Днепропетровской области умер рабочий.

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