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    Кабмин погасил задолженность по зарплате шахтерам - министр

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (963)

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    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, без должного финансирования и модернизации угольная отрасль в Украине развиваться не будет, а у правительства пока нет на это средств.
    Голодающие шахтеры в здании Минэнерго
    facebook.com/VolynetsMykhailo

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Правительство полностью погасило задолженность по заработной плате всем шахтерам в стране, заявил в пятницу министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки шахты №9 "Нововолынская" в Волынской области устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате, они отказались в среду спускаться под землю.

    "Правительство нашло возможность, и на сегодня мы погасили всю задолженность перед шахтерами", — заявил Насалик в Верховной Раде в ходе вопросов к членам правительства.

    Он добавил, что без должного финансирования и модернизации угольная отрасль в Украине развиваться не будет, а у правительства пока нет на это средств.

    Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Также горняки перекрывали международную трассу.

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