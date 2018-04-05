Из-за задымления в Павлограде проведена экстренная эвакуация на шахте

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. На шахте Павлоградской "Павлоградуголь" в ночь на 5 апреля произошло задымление кабельной продукции, сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

В результате ЧП пришлось эвакуировать 175 горняков.

"Сегодня ночью в третью смену на шахте Павлоградской одноименного шахтоуправления, в здании вспомогательного ствола на отметке "0" произошло задымление кабельной продукции. В связи с этим оперативно был введен план ликвидации аварий. Очаг возгорания был ликвидирован", — цитирует "Укринформ" сообщение ДТЭК.

Отмечается, что на тот момент в шахте находилось 175 горняков, всех их вывели на поверхность. Пострадавших в результате задымления нет.

На место происшествия прибыли подразделения 8-го военизированного горноспасательного отряда, которые в течение получаса ликвидировали возгорание кабельной продукции.

Обстоятельства происшествия на шахте выясняет комиссия в составе представителей руководства шахтоуправления ДТЭК "Павлоградуголь", спасателей.

Напомним, 2 апреля в Луганской области была обесточена шахта "Горная". Спасатели благополучно подняли на поверхность 240 горняков.