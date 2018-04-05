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    Происшествия

    Из-за задымления в Павлограде проведена экстренная эвакуация на шахте

    (обновлено: )2610
    Компания ДТЭК сообщает, что задымление произошло в ночь на четверг из-за возгорания кабельной продукции. Из ствола шахты подняты на поверхность 175 человек.
    Работа спасательных служб на шахте. Архивное фото
    RIA News ФОТОМИГ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. На шахте Павлоградской  "Павлоградуголь" в ночь на 5 апреля произошло задымление кабельной продукции, сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

    Шахта Ингульская
    Фото из открытых источников
    Узники поневоле. Горняки шахты "Ингульская" остались в забое

    В результате ЧП пришлось эвакуировать 175 горняков.

    "Сегодня ночью в третью смену на шахте Павлоградской одноименного шахтоуправления, в здании вспомогательного ствола на отметке "0" произошло задымление кабельной продукции. В связи с этим оперативно был введен план ликвидации аварий. Очаг возгорания был ликвидирован", — цитирует "Укринформ" сообщение ДТЭК.

    Отмечается, что на тот момент в шахте находилось 175 горняков, всех их вывели на поверхность. Пострадавших в результате задымления нет.

    На место происшествия прибыли подразделения 8-го военизированного горноспасательного отряда, которые в течение получаса ликвидировали возгорание кабельной продукции.

    Обстоятельства происшествия на шахте выясняет комиссия в составе представителей руководства шахтоуправления ДТЭК "Павлоградуголь", спасателей.

    Напомним, 2 апреля в Луганской области была обесточена шахта "Горная". Спасатели благополучно подняли на поверхность 240 горняков.

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