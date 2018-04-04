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    Экономика

    Долги перед шахтерами будут погашены - Минфин

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    Зарплаты шахтерам должны выплачиваться вовремя. Все вопросы долгов по зарплатам шахтерам должны быть сняты, отметил министр финансов Александр Данилюк.
    Марш горняков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Кабмин принял решение, согласно которому будет упрощена процедура выплаты зарплат горнякам, долги перед шахтерами будут погашены, сообщила пресс-служба правительства в среду.

    Горняки одной из шахт в Волынской области устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате, они отказались в среду спускаться под землю.

    "Принятое решение предусматривает, что руководители государственных угледобывающих предприятий до 1 мая 2018 года должны открыть счета в органах государственной казначейской службы для обеспечения расчетно-кассового обслуживания текущей деятельности исключительно на этих счетах", — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

    Шахта Ингульская
    Фото из открытых источников
    Узники поневоле. Горняки шахты "Ингульская" остались в забое

    Пресс-служба сообщила, что Минэнергоугля поручено разработать акт, который должен перевести расчетно-кассовое обслуживание госшахт в Госказначейство. Кроме того, Минэнергоугля должно разработать механизм, по которому в случае возникновения задолженности по заработной плате шахтерам, 70% выручки, поступающей предприятию от реализации угля, должно быть направлено на выплату шахтерам заработной платы с начислениями.

    Министерство финансов также будет содействовать в реализации бюджетного финансирования для горняков. Таким образом, по данным Кабмина, долги по зарплате перед шахтерами будут погашены, процесс контроля распределения расходов на работу шахт станет более четким.

    "Наша принципиальная позиция — зарплаты шахтерам должны выплачиваться вовремя. Все вопросы долгов по зарплатам шахтерам должны быть сняты", — отметил министр финансов Александр Данилюк.

    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах предприятия "Первомайскуголь" в Луганской области.

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