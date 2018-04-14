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    Общество

    В ГСЧС сообщили, каким областям грозит подтопление

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    В ГСЧС сообщили, что на украинском участке Дуная возле Вилково из-за уровня воды ожидается подтоплением незаселенных участков города.
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине 14-16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения, сообщает ГСЧС.

    Автоэксперт Павел Семенченко
    gs.fm
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    "на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская область) с последующим затоплением поймы; на 2-10 см на Псле возле г. Суммы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская области);  на 5-15 см на Десне, с последующим затоплением заводей и обтопленнием территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области", — сообщает ГСЧС.

    Так 14-16 апреля в верховье Припяти будет происходить медленное снижение уровней водопольной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волынской области.

    А на украинском участке Дуная возле Вилково уровни воды будут удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

    Как сообщалось ранее, ряд улиц в Чернигове страдают от подтопления приусадебных участков и подвальных помещений, подтопленными остаются 129 домохозяйств.

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