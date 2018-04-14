В ГСЧС сообщили, каким областям грозит подтопление

ГУ ДСНС у Полтавській області

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине 14-16 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения, сообщает ГСЧС.

"на 4-8 см на Верхнем Днепре (Черниговская область) с последующим затоплением поймы; на 2-10 см на Псле возле г. Суммы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с медленным последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская области); на 5-15 см на Десне, с последующим затоплением заводей и обтопленнием территорий и объектов, расположенных на пойме в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области", — сообщает ГСЧС.

Так 14-16 апреля в верховье Припяти будет происходить медленное снижение уровней водопольной волны и постепенное уменьшение затопления территорий и хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах в Ратновском районе Волынской области.

А на украинском участке Дуная возле Вилково уровни воды будут удерживаться на опасных отметках 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

Как сообщалось ранее, ряд улиц в Чернигове страдают от подтопления приусадебных участков и подвальных помещений, подтопленными остаются 129 домохозяйств.