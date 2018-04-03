Убийство "беркутовцев". Суд отложил избрание меры пресечения для активиста

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрания меры пресечения для активиста Майдана Ивана бубенчики, который подозревается в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014, сообщил судья во время заседания, передает "Украинская правда".

"Следственный судья принял объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", — сказал он. Адвокат активиста просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела. Кроме того, он заявил об отводе следователя судьи. В то же время прокурор заявлял, что трех часов было достаточно для этого.

Между тем, народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который обвиняется в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, сообщил депутат Владимир Парасюк.

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко", — отметил он.

По его словам, депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане. "Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", — сказал Парасюк.

Он пояснил, что сейчас по делу Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Ранее сообщалось, что прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в феврале 2014 года, после чего он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.