наверх
03.04.201822:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Убийство "беркутовцев". Суд отложил избрание меры пресечения для активиста

    (обновлено: )17905
    Как сообщил Парасюк, сейчас депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане.
    Иван Бубенчик
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрания меры пресечения для активиста Майдана Ивана бубенчики, который подозревается в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014, сообщил судья во время заседания, передает  "Украинская правда".

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Разгон Майдана. Цинизм МВД, двойные стандарты ЕС - Портнов

    "Следственный судья принял объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", — сказал он. Адвокат активиста просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела. Кроме того, он заявил об отводе следователя судьи. В то же время прокурор заявлял, что трех часов было достаточно для этого.

    Между тем, народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который обвиняется в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, сообщил депутат Владимир Парасюк.

    "Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко", — отметил он.

    По его словам, депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане. "Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", — сказал Парасюк.

    Он пояснил, что сейчас по делу Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

    Ранее сообщалось, что прокуроры объявили Бубенчику о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в феврале 2014 года, после чего он был доставлен из Львова в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ