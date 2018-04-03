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    Общество

    Врыв у польского мемориала во Львове. Задержаны подозреваемые

    (обновлено: )99
    По словам главы СБУ, преступление было раскрыто: "Уже есть задержанные, которые причастны к этому преступлению. Два человека дают показания".
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. 

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    Глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании двух человек, которых подозревают в организации взрыва в середине марта на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят во Львове.

    "Мы долго работали над этим вопросом, месяц работали, но на сегодня это преступление также раскрыто. И уже есть задержанные, которые причастны к этому преступлению. Два человека дают показания", — заявил Грицак на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой" во вторник.

    Мемориал орлят — воинское захоронение во Львове, часть Лычаковского кладбища, где похоронены польские военные, погибшие в ходе украино-польской войны 1918-1919 годов.

    Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла дело о теракте у офиса телеканала в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

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