Врыв у польского мемориала во Львове. Задержаны подозреваемые

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании двух человек, которых подозревают в организации взрыва в середине марта на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят во Львове.

"Мы долго работали над этим вопросом, месяц работали, но на сегодня это преступление также раскрыто. И уже есть задержанные, которые причастны к этому преступлению. Два человека дают показания", — заявил Грицак на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой" во вторник.

Мемориал орлят — воинское захоронение во Львове, часть Лычаковского кладбища, где похоронены польские военные, погибшие в ходе украино-польской войны 1918-1919 годов.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла дело о теракте у офиса телеканала в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.