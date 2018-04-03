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    Общество

    СБУ раскрыла дело о теракте, в котором пострадал Мосийчук

    (обновлено: )18303
    Как сообщил глава ведомства Василий Грицак, силовики несколько дней назад задержали подозреваемого в исполнении теракта. При обыске у него изъяты боеприпасы и взрывчатое вещество.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла дело о теракте у офиса телеканала в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, заявил во вторник глава ведомства Василий Грицак.

    Игорь Мосийчук
    Раненый депутат Мосийчук выступил с трибуны Рады

    "На сегодняшний день этот теракт нами при взаимодействии с генеральной прокуратурой раскрыт", — заявил Грицак в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал "Прямой".

    По его словам, силовики несколько дней назад задержали подозреваемого в исполнении теракта. При обыске у него изъяты боеприпасы и взрывчатое вещество. Также Грицак сказал, что еще двое подозреваемых по делу скрываются за пределами Украины. Он заявил, что спецслужбе известно их местонахождение, однако в какой они стране, Грицак не уточнил.

    Взрыв на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.

    Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. 

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