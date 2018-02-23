К покушению на Мосийчука причастны несколько украинцев. Они задержаны

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в совершении взрыва возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который оказался покушением на народного депутата из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины, передает INSIDER.

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"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных исполнителей, а также организаторов, находятся на территории РФ", — сказал собеседник

По его словам, речь идет о гражданах Украины.

В ноябре прошлого года Игорь Мосийчук перенес операцию, связанную со взрывом возле телеканала Espreso. Тогда погибли охранник Мосийчука и бывший работник МВД, проходивший мимо телеканала. Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, находившиеся в непосредственной близости от взрыва, получили ранения и были госпитализированы.