наверх
07.02.201818:40
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    Мосийчука прооперировали

    (обновлено: )35404
    По словам "радикала" Игоря Мосийчука, его прооперировали в среду - хирурги достали из коленного сустава правой ноги "осколочный поражающий элемент из самодельного взрывного устройства".
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука прооперировали. О том, что он перенес новую операцию, сообщил сам нардеп.

    По его словам, врачи достали из коленного сустава правой ноги "осколочный поражающий элемент из самодельного взрывного устройства", заложенного в мопеде.

    Читайте также: Новые версии покушения на Мосийчука: от Васи Ж. до друзей сына Авакова

    "Другой поражающий элемент изъять пока не удалось из-за его неудобного расположения. Операция прошла успешно, за что я искренне благодарен врачам-хирургам! О состоянии прооперированной ноги сейчас говорить рано", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Игорь Мосийчук/Facebook, 7 февраля 2018

    В ноябре прошлого года Игорь Мосийчук перенес операцию, связанную со взрывом возле телеканала "Эспресо" 25 октября. Тогда погибли охранник Мосийчука и бывший работник МВД, проходивший мимо телеканала. Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, находившиеся в непосредственной близости от взрыва, получили ранения и были госпитализированы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину