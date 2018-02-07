КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука прооперировали. О том, что он перенес новую операцию, сообщил сам нардеп.

По его словам, врачи достали из коленного сустава правой ноги "осколочный поражающий элемент из самодельного взрывного устройства", заложенного в мопеде.

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"Другой поражающий элемент изъять пока не удалось из-за его неудобного расположения. Операция прошла успешно, за что я искренне благодарен врачам-хирургам! О состоянии прооперированной ноги сейчас говорить рано", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Игорь Мосийчук/Facebook, 7 февраля 2018

В ноябре прошлого года Игорь Мосийчук перенес операцию, связанную со взрывом возле телеканала "Эспресо" 25 октября. Тогда погибли охранник Мосийчука и бывший работник МВД, проходивший мимо телеканала. Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, находившиеся в непосредственной близости от взрыва, получили ранения и были госпитализированы.