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    Мосийчук объявил о раскрытии покушения на него

    (обновлено: )496012
    Народный депутат анонсировал заявление Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины о раскрытии террористического акта под телеканалом Espreso. По его словам, исполнители установлены.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли покушение на него у телеканала Espreso в Киеве 25 октября 2017 года.

    По словам парламентария, "следы исполнителей и организаторов этого ужасного преступления однозначно ведут на территорию РФ".

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    "И это не мое предположение, это факт, установленный следствием. РФ – страна-террорист, которая организует теракты в Украине и на территории которой находят приют настоящие террористы и убийцы", – сказал Мосийчук в комментарии Информатору.

    При этом нардеп анонсировал заявление Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины о раскрытии террористического акта под телеканалом.

    "Исполнители установлены. Ожидаем подробностей", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

    Игорь Мосийчук/Facebook, 20 февраля 2018

    В ноябре прошлого года Игорь Мосийчук перенес операцию, связанную со взрывом возле телеканала Espreso. Тогда погибли охранник Мосийчука и бывший работник МВД, проходивший мимо телеканала. Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, находившиеся в непосредственной близости от взрыва, получили ранения и были госпитализированы.

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