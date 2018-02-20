Мосийчук объявил о раскрытии покушения на него

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли покушение на него у телеканала Espreso в Киеве 25 октября 2017 года.
По словам парламентария, "следы исполнителей и организаторов этого ужасного преступления однозначно ведут на территорию РФ".
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"И это не мое предположение, это факт, установленный следствием. РФ – страна-террорист, которая организует теракты в Украине и на территории которой находят приют настоящие террористы и убийцы", – сказал Мосийчук в комментарии Информатору.
При этом нардеп анонсировал заявление Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины о раскрытии террористического акта под телеканалом.
"Исполнители установлены. Ожидаем подробностей", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
В ноябре прошлого года Игорь Мосийчук перенес операцию, связанную со взрывом возле телеканала Espreso. Тогда погибли охранник Мосийчука и бывший работник МВД, проходивший мимо телеканала. Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, находившиеся в непосредственной близости от взрыва, получили ранения и были госпитализированы.